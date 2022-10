Beschermde das houdt woningbouw voor Oekraïners tegen

De 150 tot 200 woningen die in Soest zouden worden gebouwd voor Oekraïense vluchtelingen, worden voorlopig nog niet neergezet. In het gebied waar zou worden gebouwd, blijkt een beschermde das te wonen. Daardoor laat de bouw nog even op zich wachten.



In de plaats nabij Amersfoort worden flexwoningen voor Oekraïners neergezet. Nu blijkt dat de gemeente eerst onderzoek moet doen. Daardoor zullen de nieuwe huizen er niet voor het eind van het jaar staan, weet NU.nl.



Het idee is om aan de rand van het dorp tijdelijke woningen te bouwen. Oekraïners die daar komen te wonen, kunnen tussen de drie en tien jaar terecht. Dat er een das huist, is voor omwonenden geen vervelend nieuws: vanuit de buurt komt er aardig wat bezwaar tegen de woningen. Het aantal woningen is volgens de Soestenaren te groot en ze willen zekerheid dat starters en spoedzoekers voorrang krijgen op de woningen zodra de Oekraïners weer vertrekken.

En is die das soms uitgezet, zoals de bevers hier, en die ook beschermd zijn maar wel voor veel overlast zorgen en vooral een gevaar zijn voor de dijken?!?

