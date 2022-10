Vlucht voor mobilisatie: twee Russen met bootje naar Alaska

Twee Russen zijn op een wel heel creatieve manier gevlucht voor de mobilisatie van hun land. Vanuit het verre oosten van Rusland pakten ze de boot en zijn ze de Beringstraat overgestoken. Het uiteindelijke doel: Alaska.Op het afgelegen eiland St. Lawrence zijn de twee gearresteerd, waarna zij volgens de Amerikaanse autoriteiten asiel hebben aangevraagd. De twee voeren volgens The Guardian met een klein bootje over de Beringzee, het noordelijk deel van de Stille Oceaan tussen Alaska en Rusland.Zij zouden vanuit het Russische Egvekinot enkele honderden kilometers hebben afgelegd langs de kust van het Siberische Tsjoektsjenschiereiland waarna zij aankwamen in Alaska. Het eiland St. Lawrence, met zo'n zeshonderd inwoners, ligt op slechts enkele tientallen kilometers afstand van de Russische kust.Een woordvoerder van het Amerikaanse ministerie van Binnenlandse Veiligheid laat weten dat de twee Russen zijn gearresteerd en dat hun visumaanvraag momenteel wordt beoordeeld. De Republikeinse senator Dan Sullivan zegt dat 'de aankomst van het tweetal laat zien dat Russen niet in Poetins oorlog tegen Oekraïne willen vechten'.Onduidelijk of ze mogen blijvenVolgens Sullivan is het nog niet duidelijk of de twee in de Verenigde Staten mogen blijven. Hij vraagt de Amerikaanse douane samen met de kustwacht 'een plan klaar te hebben' voor het geval meer Russen via de Beringstraat naar Alaska proberen te vluchten.De dagen na de aankondiging van de mobilisatie zijn er al vele Russen gevlucht naar buurlanden. Correspondent Eva Hartog ving ze op bij de grens naar Georgië:Vluchten voor oproep leger: Russen gaan massaal naar Georgië.Een woordvoerder van de Russische ambassade in Washington liet aan persbureau Tass weten van het incident op de hoogte te zijn. Binnenkort voert de diplomatieke post een telefoongesprek met de twee.De afgelopen decennia werd de gevaarlijke zeestraat nauwelijks meer overgestoken. In het verleden was dat nog wel het geval, omdat veel inwoners van de plaats Gambell op St. Lawrence etnisch meer verwant zijn aan Siberische kustgemeenschappen dan aan andere inwoners van Alaska.In 1948 verbood de toenmalige FBI-directeur de oversteek, ook wel bekend als het 'IJsgordijn', uit angst voor Sovjet-spionnen. Na de Koude Oorlog mochten burgers weer van Rusland naar Alaska reizen, maar de Russische autoriteiten maakten daar een einde aan toen een vader en zoon onderweg verdronken.