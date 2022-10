Vancouver kleurt paars door fabricagefout straatlantaarns

In Vancouver zijn meer dan 100 blauwe of paarse straatlantaarns gemeld aan het stadsbestuur - het resultaat van een fabricagefout bij het maken van een coating voor het licht. Het kruispunt in het centrum van de straten Davie en Richards toont het contrast tussen de indigolichten en de traditionele oranje straatlantaarn.Er is onenigheid over de kleur van de straatverlichting in delen van het centrum van Vancouver, maar ze zijn zeker niet wit.Misschien "lichtblauw", "absoluut paars", of "zwart licht-achtig" - allemaal afhankelijk van wie je het vraagt ​​terwijl je onder hun gloed op Davie Street, in de buurt van Richards, loopt.Nancy en Sebastian Schlote hebben tijdens wandelingen gepuzzeld over de nieuwe kleur van straatlantaarns en kwamen met hun eigen theorieën."Ik dacht dat ze met iets aan het experimenteren waren, zoals energiebesparing," theoretiseerde Nancy. Sebastian bekeek het vanuit een veilige hoek. 'Misschien makkelijker om mensen te zien oversteken,' zei hij.Het probleem van de vreemd gekleurde verlichting is niet alleen in Vancouver ontstaan. Het ministerie van Transport van BC zegt dat het tot nu toe ongeveer twee dozijn lichten op Vancouver Island heeft moeten vervangen.En Manitoba Hydro zegt dat het tot nu toe bijna 1.000 defecte straatlantaarns in die provincie heeft vervangen, en nog eens 750 moeten waarschijnlijk worden vervangen.De paarse gloed is ook overal in de Verenigde Staten te zien, in plaatsen als Iowa, Kentucky, Nebraska en Kansas.