Klimaattop VN gesponsord door grootste vervuiler ter wereld: Dit is waanzin

De volgende klimaattop van de VN wordt gesponsord door Coca-Cola, een bedrijf dat door veel milieuorganisaties wordt bestempeld als de grootste vervuiler ter wereld.



Van 6 tot 18 november vindt in de Egyptische badplaats Sharm el-Sheikh de COP27 plaats, de 27ste klimaatconferentie sinds het grote Klimaatverdrag dat in 1992 in Rio werd gesloten. Vorig jaar was de VN-top in Glasgow.



Nu dus in Egypte. Met Coca-cola als sponsor. Emma Priestland, coördinator van Break Free From Plastic reageert: “Coca-Cola die de COP27 sponsort is puur greenwashen. Coca-Cola is een van ‘s werelds grootste gebruikers van plastic.” Greenwashen houdt in dat vervuilende bedrijven doen alsof ze duurzamer zijn dan ze zijn.



“Vier jaar lang hebben we in onze jaarlijkse merkcontroles vastgesteld dat Coca-Cola ‘s werelds grootste plasticvervuiler is”, vervolgt Priestland. “Het is verbazingwekkend dat een bedrijf dat zo verbonden is met de fossiele brandstofindustrie zo’n belangrijke klimaatbijeenkomst mag sponsoren.”



John Hocevar, campagneleider oceanen bij Greenpeace USA, is eveneens verbijsterd. Coca-Cola produceert 120 miljard wegwerpflessen per jaar, allemaal gemaakt van fossiele brandstoffen. “Hierdoor verergeren zowel de plastic- als de klimaatcrisis”, zegt hij. “Coca-Cola heeft zelfs nog niet erkend dat dit een probleem is of uitgelegd hoe ze hun klimaatdoelstellingen zullen halen zonder een einde te maken aan hun plasticvervuiling.” Door belanghebbenden is dan ook teleurgesteld gereageerd op de sponsordeal. Veel milieuorganisaties noemen het waanzin dat Coca-cola de top sponsort.

07-10-2022 14:04:40 Emmo

Stamgast



Wie zoiets sponsort laat mij koud (om in klimaat termen te spreken). Wat ik wél waanzin vind is dat de deelnemers de halve aardbol rondvliegen voor zoiets in plaats van een internetverbinding op te zetten.

Bovendien kan er best een wat klimaatneutraler land opgezocht worden dan Saoedi Arabië. Ééntje waar wat minder airco nodig is, om maar eens iets te noemen.

