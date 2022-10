Universiteit van New York ontslaat docent vanwege te moeilijke lessen

New York University heeft de 84-jarige scheikundige Maitland Jones ontslagen nadat een groep studenten daartoe opriepen in een petitie. De lessen van Jones zouden volgens de studenten te moeilijk zijn, wat resulteerde in slechte cijfers.



"We maken ons grote zorgen om onze cijferlijst. We vinden het geen goede representatie van de tijd en moeite die we in de lesstof van Jones stoppen", schreven de studenten in de petitie. Jones is in de Verenigde Staten en gerenommeerd figuur de wereld van de scheikunde.



Naast moeilijke lesstof zou de docent ook op een denigrerende toon tegen studenten hebben gepraat en geen alternatief bieden voor leerlingen die niet bij colleges konden zijn door een coronabesmetting. Dat laatste is onzin volgens Jones. Hij vermoedde dat studenten corona als excuus gebruikten om niet fysiek aanwezig te hoeven zijn. Eerder gaf hij persoonlijk 5000 dollar uit aan videomateriaal voor studenten die corona hadden.



Maitland Jones is niet geïnteresseerd in het terugnemen van zijn baan bij New York University.

Reacties

07-10-2022 11:10:15 Grouse

Oudgediende



WMRindex: 4.920

OTindex: 4.502

Te moeilijk? Het is geen kleuterschool maar een universiteit. Ik denk eerder dat het niveau van de studenten te laag is.

07-10-2022 11:11:35 vaughn

Senior lid

WMRindex: 285

OTindex: 9

Wnplts: In a galax

Maitland is een krasse knar.

07-10-2022 11:40:53 allone

Oudgediende



WMRindex: 47.586

OTindex: 82.818

84 en fitter dan zijn studenten?

07-10-2022 11:42:28 allone

Oudgediende



WMRindex: 47.586

OTindex: 82.818

@Grouse : in de VS is dat idd niet ondenkbaar. Wiskunde op high school-niveau gaat niet verder dan de stelling van Pythagoras

07-10-2022 13:12:06 MIADIA

Oudgediende



WMRindex: 5.151

OTindex: 6.298





Wat wij hier wiskunde noemen en in de US onder math valt (niet maths, zoals in het engels) is verdeeld onder verschillende vakken, bijvoorbeeld calculus en algebra en dan heb je daar ook nog advanced klassen in. En advanced Algebra vond ik met mijn HAVO-wiskunde nog best pittig (ik deed een jaar US High-school) @allone : spreek je uit ervaring?Wat wij hier wiskunde noemen en in de US onder math valt (niet maths, zoals in het engels) is verdeeld onder verschillende vakken, bijvoorbeeld calculus en algebra en dan heb je daar ook nog advanced klassen in. En advanced Algebra vond ik met mijn HAVO-wiskunde nog best pittig (ik deed een jaar US High-school)

07-10-2022 15:49:10 merlinswit

Oudgediende



WMRindex: 4.755

OTindex: 3.325

Ik houd het bij rekenen lekker simpel: eerst in paniek raken, dan wat willekeurige nummers roepen en daarna een beetje logisch gaan redeneren. om vervolgens goed te gokken.

