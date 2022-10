Man gered na beklimmen Mont Blanc in trainingspak

In de Aosta-vallei in Italiƫ is een man gered die poogde de Mont Blanc te beklimmen, gekleed in slechts een trainingspak en een omgeslagen deken. De man werd aangetroffen met een lichaamstemperatuur van 25 graden Celsius. Volgens de reddingswerkers was hij ongeveer vijf minuten verwijderd van de dood.



De Britse Feda Hussein, die in het gebied zijn verjaardag wilde vieren, droomde ervan om zonder ervaring of goede spullen (laat staan kleding) de hoogste berg van Europa te trotseren. Dat moest hij bijna met de dood bekopen. Hij heeft wonderbaarlijk genoeg de koude nacht in de vallei net overleefd.



De 26-jarige luchtvaartwerktuigkundige raakte verdwaald tijdens een storm en sloeg alarm. Pas de volgende ochtend kon hij gered worden. Hij is herstellende in het ziekenhuis en verkeert in stabiele toestand.

Reacties

07-10-2022 08:51:58 vaughn

Senior lid

WMRindex: 285

OTindex: 9

Wnplts: In a galax





Laatste edit 07-10-2022 08:52 Gered, maar niet overleefd? Lees ik het nou goed? Dat luchtvaartwerktuigkundige staat er bij om uit te leggen dat niet iedere idioot zo'n avontuur overweegt, maar zelfs normale luchtvaartwerktuigkundigen...

07-10-2022 09:13:05 Emmo

Stamgast



WMRindex: 58.498

OTindex: 28.012

Quote:

Lichaamstemperaturen onder de 27 °C zijn zonder medisch ingrijpen bijna altijd dodelijk Uit Uit Wiki

07-10-2022 10:51:17 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 43.468

OTindex: 89.183



Hopelijk houdt hij er geen onaangename gevolgen aan over. @vaughn : Nee, dat las je niet goed. Hij heeft het avontuur maar nét overleefd.Hopelijk houdt hij er geen onaangename gevolgen aan over.

07-10-2022 11:08:36 Grouse

Oudgediende



WMRindex: 4.920

OTindex: 4.502



Als ik dat heb, dan heb ik behoorlijk koorts.

Mijn normale lichaamstemperatuur ligt tussen 35,7 en 36,1.

De laatste keer dat de dokter het heeft opgemeten, wilde hij 3 keer opnieuw meten want dat kon niet. Hij dacht dat 35,8 een meetfout moest zijn. Jawel hoor, dat is heel normaal. @Emmo : Gemiddeld 37,5?Als ik dat heb, dan heb ik behoorlijk koorts.Mijn normale lichaamstemperatuur ligt tussen 35,7 en 36,1.De laatste keer dat de dokter het heeft opgemeten, wilde hij 3 keer opnieuw meten want dat kon niet. Hij dacht dat 35,8 een meetfout moest zijn. Jawel hoor, dat is heel normaal.

07-10-2022 11:44:55 allone

Oudgediende



WMRindex: 47.586

OTindex: 82.818

Hopelijk weet hij van vliegtuigen meer dan van bergen.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: