HEMA verkoopt vegan hotdogbroodjes met kippenvlees: Niet zo handig

In de schappen van HEMA liggen op dit moment 'vegan hotdogbroodjes' waar kippenvlees in zit. Na ophef op Twitter noemt de warenhuisketen de term 'niet zo handig gekozen'.



"HEMA slaat de plank volledig mis met deze marketing. Het is vegan, maar toch ook niet", schreef een klant gisteren verontwaardigd op Twitter. Het bericht werd tientallen keren gedeeld.



De ophef gaat over een versie van de Hotdogkit: een voorverpakt broodje, met een zakje saus en een worstje. Je hebt ze in de varianten kippenvlees, varkensvlees en groente.



En dat stond voorheen altijd groot op de verpakking, maar onlangs is het design van die verpakking veranderd. En dat is niet goed gegaan, laat een woordvoerder van HEMA aan RTL Nieuws weten. "Om praktische redenen is niet overal de tekst van het groenteworstje aangepast en staat er nu overal vegan op. En dat is niet handig."



De keten laat weten de tekst bij een volgende 'designwissel' aan te passen. Volgens de woordvoerder van het bedrijf kan dit enkele maanden duren.

Reacties

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: