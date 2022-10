Woonboot zinkt in Hillegom, bewoner gewekt door meter water naast zijn bed

Een woonboot aan de Vosselaan in Hillegom is woensdag aan het einde van de ochtend gezonken. De brandweer is druk bezig om de woonboot leeg te pompen.De bewoner, een oudere man, werd wakker en trof naast zijn bed een meter hoog water aan. Een buurman had gezien dat de woonboot naast zijn woonboot scheef lag, en alarmeerde snel de brandweer.De bewoner is door buren opgevangen, hij raakte niet gewond.De brandweer is al ruim twee uur bezig de woonboot leeg te pompen. Daarna kan pas het lek worden opgezocht.De woonboot ligt scheef op de bodem. De boot en alle spullen zijn helaas verloren gegaan.Hoe de woonboot water heeft kunnen maken is nog niet bekend.