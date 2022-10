Dieven stelen 256 rollen toiletpapier en 15.000 papieren handdoekjes in Duits treinstation

In een treinstation in de Duitse stad L├╝beck, in de buurt van Hamburg, hebben dieven 256 rollen toiletpapier en 15.000 papieren handdoekjes gestolen.

Reacties

06-10-2022 11:47:26 Buick

Die dieven hadden er gewoon schijt aan.

06-10-2022 13:19:17 venzje

Er was iemand hevig aan de diarree?



Ik vraag me weleens af waarom veel mensen toch zo geobsedeerd zijn door toiletpapier. In kantoorgebouwen is het het meest gejatte artikel (vooral rond vakantietijd) en zodra men bang is dat winkels tijdelijk slecht bevoorraad zullen worden, zie je ze er hun winkelwagens onmiddellijk helemaal mee volladen.



