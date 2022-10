Man vlucht voor politie op blote voeten en verstopt zich in Veenendaalse bramenstruik

Een man is dinsdagnacht op blote voeten gearresteerd door de politie in Veenendaal, nadat ze hem bevrijdde uit stekelige bramenstruiken. De jongeman was te voet gevlucht uit een auto.



De politie hield de man uiteindelijk aan ter hoogte van het Goede Spoor in Veenendaal. Nadat de man uit de auto was gerend, had hij zich eerst verstopt op de spoorbaan, tussen de overgangen Kerkewijk en Rondweg-West. Hierna was hij de bramenstruiken in gevlucht. Omdat de politie niet goed bij hem kon komen werd hij - met hulp van de brandweer- via een ladder uit de stekelige struiken gehaald, over het hek geholpen en gearresteerd.



Waarom de man op de vlucht sloeg, is niet bekend.

Reacties

06-10-2022 08:18:10 venzje

Oudgediende



Het is soms té makkelijk. De man was het spoor bijster, maar de politie zat op het goede spoor en spoorde hem fluks op aan het Goede Spoor.Het is soms té makkelijk.

06-10-2022 09:11:55 allone

Oudgediende



Hij bestuurde zijn auto op blote voeten?

06-10-2022 09:32:55 Buick

Erelid



Die man reageerde als een oeioei vogel.

Oeioei vogels zijn er aan gewend, maar voor die man wat het nieuw en pijnlijk .

06-10-2022 11:45:31 Buick

Erelid



@GroteMop1983 , je weet toch wat een oeioei vogel is?

06-10-2022 13:12:14 venzje

Oudgediende



Maar alleen met warm weer, niet in deze tijd van het jaar. @allone : Waarom niet? Ik doe dat heel vaak.Maar alleen met warm weer, niet in deze tijd van het jaar.

