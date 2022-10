Motor rijdt zonder bestuurder over Antwerpse ring

Op de Antwerpse Ring werden automobilisten dinsdagmiddag getrakteerd op een eigenaardig tafereel. Verschillende bestuurders zagen namelijk een motor voorbij rijden... zonder bestuurder. Het spektakel levert merkwaardige beelden op, maar ondertussen heeft de politie laten weten dat de bestuurder ongeveer 1,5 kilometer eerder ten val was gekomen toen hij over een paar metalen buizen was gereden.De motorfiets reed tegen lage snelheid op de Ring aan de afrit Borgerhout richting Nederland. Onderweg botste de motor een paar keer tegen de betonnen middenberm, maar dat kon de koppige ‘spookrijder’ niet tegenhouden. Een chauffeur maakte videobeelden van het spektakel en probeerde gelijktijdig de motor met zijn auto aan de kant te duwen, met enig succes.Volgens de verkeerspolitie houdt de stuurloze motor mogelijk verband met een eerder incident op de Ring. ,,Rond 14.30 uur kwamen er een paar meldingen binnen van auto’s die op de Antwerpse Ring een platte band hadden gekregen,” aldus een woordvoerster.,,In totaal ging het om minstens zes voertuigen. Die moesten zich uiteraard aan de kant zetten, wat voor lichte verkeershinder zorgde. De auto’s liepen serieuze schade op nadat ze over een aantal metalen buizen waren gereden. Het is nog niet geweten waar die buizen vandaan kwamen en waarom ze op de rijbaan lagen.”Die metalen buizen brachten ook een motorrijder ten val. ,,Dat gebeurde ter hoogte van kilometerpaal 8. Merkwaardig genoeg kon de motor daarna nog ongeveer 1,5 kilometer doorrijden zonder bestuurder.”De motorrijder zelf moest afgevoerd worden naar het ziekenhuis. Daarnaast raakte gelukkig niemand anders gewond.