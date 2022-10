Schapen rennen plots snoepwinkel binnen: Ze zullen op dieet zijn

Snoepwinkel Sugar and Sweets in Lier kreeg zondag wel heel opmerkelijk bezoek. Een kudde van een twintigtal schapen rende de winkel binnen.De binnenstad vormde zondag het decor voor de Lierse Ommegang, met een massa figuranten, reuzen en andere fabelwezens. En uiteraard mochten schapen in de stad van de Schapenkoppen niet ontbreken. En die deden niet helemaal wat de herder ervan verlangde. In de Antwerpsestraat koos eentje resoluut voor Sugar and Sweets, de rest volgde.,,,Ik stond aan de open deur naar de Ommegang te kijken toen ze plots naar binnenliepen. Ze waren met een stuk of twintig. Ik kon ze niet tegenhouden”, vertelt Dean Keeble.Het duurde volgens hem vijf minuten alvorens de hoeders de dieren weer buiten kregen. ,,Ze hebben wel wat vuiligheid achtergelaten”, vertelt de zaakvoerder. ,,Maar we zijn geen moeilijke mensen. Het is nu eenmaal gebeurd en er is geen schade. Ik had wel ergens excuses van de oppassers verwacht, maar die heb ik niet gekregen.”Of de schapen wel eens iets anders wilden dan hooi op Werelddierendag?,,Ze zullen op dieet zijn, zeker”, lacht Luk Ceulemans, voorzitter van de Gezellen van ‘t Groot Volk.Verder verliep de optocht zonder problemen. Volgende zondag gaat de Ommegang overigens opnieuw door. ,,Opnieuw met schapen, ja.”De snoepwinkels zijn gewaarschuwd.