Turkse zanger doodgeslagen na optreden vanwege ruzie over verzoekplaat

Een drama in de wijk Cankaya in de Turkse hoofdstad Ankara: na een concert van de Turkse zanger Onur Sener (45) werd de entertainer doodgeslagen. Er ontstond ruzie over een verzoeknummer, waarbij de daders de zaal uit werden gezet. De zanger kende het aangevraagde lied niet.



Na afloop zochten de drie mannen de zanger op en sloegen hem met flessen op zijn nek en in zijn gezicht. De man werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht en overleed daar enkele uren later aan zijn verwondingen. Twee van de daders zouden ambtenaar zijn bij het ministerie van Arbeid en een derde zou werken als ingenieur bij het Turkse luchtvaartindustriebedrijf TAI.



Sociale media worden overspoeld door reacties van ontroostbare en woedende fans. Ze zijn geschokt door de laffe aanval die tot de dood van de zanger heeft geleid, en over het profiel van de aangehouden mannen. Namen en foto's van de vermeende daders zijn niet bekend gemaakt. De drie mannen zitten in voorlopige hechtenis in afwachting van hun proces.

04-10-2022 21:17:08 De Paus

S Hoe vinden jullie mijn nieuwe video?



Of ik het zo slecht dat ik ook doodgeslagen word? Of ik het zo slecht dat ik ook doodgeslagen word?

04-10-2022 22:15:56 omabep

Quote:

Twee van de daders zouden ambtenaar zijn bij het ministerie van Arbeid en een derde zou werken als ingenieur bij het Turkse luchtvaartindustriebedrijf TAI Er zijn weer werkplekken gecreëerd door hun gedrag. Wat erg dat deze "intelligente" mannen zich zo laag hebben gedragen dat het iemands leven kostte.Er zijn weer werkplekken gecreëerd door hun gedrag.

05-10-2022 00:47:50 HoLaHu

Er hoeft tegenwoordig maar weinig te gebeuren of je moet het met de dood bekopen. De man kende een liedje niet...Daar staat dus de doodstraf op blijkbaar.

