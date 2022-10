Vader (41) met 167 km/u van A4 geplukt: bijna te laat voor K3-concert

Een snelheidsduivel die met zo'n 167 kilometer per uur over de A4 jakkerde. Politiemensen zagen zondagochtend hoe een 41-jarige vader met een bloedgang over de snelweg scheurde en halsbrekende toeren uithaalde. Na de man een stopteken te hebben gegeven kwam deze met een bijzondere verklaring voor zijn actie.



Hij reed zo hard omdat hij dreigde te laat te komen voor een K3-concert in Rotterdam. De man ging daar samen met zijn kroost naartoe. Of zijn kinderen tijdens de dodenrit in de auto zaten is niet bekend. Hoe dan ook moest hij zijn rijbewijs inleveren. Dom, dom, dom. Want zo kom je natuurlijk al helemaal te laat.

