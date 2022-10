Sportviskampioenen op heterdaad betrapt: vangst verzwaard met loodjes

Grote ophef in de wereld van de professionele sportvisserij. De kampioenen Jake Runyan en zijn partner Chase Cominsky zijn betrapt op valsspelen. Ze verzwaarden hun vangst met lood en kleine visfilets en wonnen zo het vistoernooi van Cleveland.



De mannen zijn sterren in de sportviswereld en wonnen meerdere kampioenschappen en prestigieuze toernooien. Hiermee verdienden ze honderdduizenden dollars per jaar; naar nu blijkt op frauduleuze wijze. Het valsspelende duo heeft de titel in Cleveland moeten inleveren. Ook eerdere zeges zullen opnieuw worden bekeken. Het is nog niet duidelijk of ze worden aangeklaagd voor hun daden.



Een jurylid ontdekt hoe de valsspelende sportvissers te werk gingen en haalt loden gewichtjes, supermarktfiletjes en andere objecten uit hun gevangen vissen. Omstanders zijn ziedend en voelen zich bedrogen. Ze jouwen het tweetal uit en beschuldigen ze van diefstal.

Reacties

Zodra geld belangrijk wordt in de sport, verdwijnt de sportiviteit zienderogen.

