Inflatie Turkije 83,45% volgens Turkije zelf, volgens onafhankelijke bronnen 186%

De jaarlijkse inflatie in Turkije bereikte in september met 83,45% een nieuw 24-jarig hoogtepunt, volgens officiële gegevens op maandag, waardoor de kosten van essentiële goederen hoger werden en huishoudens die al met hoge energie-, voedsel- en huisvestingskosten werden geconfronteerd, nog meer werden getroffen.



Volgens het Turkse bureau voor de statistiek stegen de consumentenprijzen met 3,08% ten opzichte van de vorige maand.



Experts zeggen dat de inflatie veel hoger is dan de officiële statistieken, en de onafhankelijke Inflation Research Group schatte het jaarcijfer maandag op een torenhoge 186,27%.



Vorige maand heeft de centrale bank van Turkije de rente opnieuw verlaagd tot 12%, ondanks de stijgende prijzen, de kelderende lira en een onevenwichtige lopende rekening. De lira heeft meer dan 50% van zijn waarde ten opzichte van de Amerikaanse dollar verloren sinds de centrale bank vorig jaar de rente begon te verlagen.



De inval van Rusland in Oekraïne en de daling van de lira hebben de inflatie aangewakkerd. Volgens economen wordt de stijgende inflatie in Turkije gevoed door de onorthodoxe overtuiging van president Recep Tayyip Erdogan dat hoge leenkosten leiden tot hogere prijzen – het tegenovergestelde van de gevestigde economische theorie.



De regering zegt de rente te willen verlagen om de productie en de export te stimuleren in een poging een overschot op de lopende rekening te bereiken. Erdogan heeft gezegd dat hij verwacht dat de inflatie in het nieuwe jaar zal dalen.



De sterkste prijsstijgingen op jaarbasis deden zich voor in de transportsector, met 117,66%, gevolgd door de prijzen van voedsel en niet-alcoholische dranken met 93%, volgens de gegevens van het statistisch instituut.

Reacties

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: