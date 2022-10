Bruce Willis ontkent verkoop van zijn gezicht

Het gerucht dat acteur Bruce Willis zijn gezicht zou hebben verkocht aan een bedrijf dat deepfakes maakt, is onjuist. Dat zegt de acteur in een reactie op de roddel.



Willis zou miljoenen hebben gekregen van Deepcake, een bedrijf dat video's maakt met deepfake-technologie. Met die techniek wordt iemands gezicht op een zo realistisch mogelijke manier over een ander gezicht geplakt, door middel van kunstmatige intelligentie.



Het gezicht van Willis zou zijn gebruikt in een reclame voor een Russisch telecombedrijf. Toch ontkent Willis nu dat hij de rechten over zijn gezicht niet langer beheert.

Reacties

04-10-2022 09:08:38 Emmo

Toen ik dit bericht dacht moest ik gelijk aan "Silence of the lambs" denken.

