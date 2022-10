Britse toerist (19) dood door eten burrito in Mexico

Een Britse tiener is overleden na het eten van een burrito met sesam in de Mexicaanse badplaats Playa del Carmen. De 19-jarige jongen had het personeel een paar keer gewaarschuwd dat hij allergisch is voor sesam, maar het zat er toch in.



Joe Dobson uit Londen had de obers in het Spaans en Engels verzocht om een vegetarische burrito zonder sesam, zeggen zijn vrienden volgens Britse media. Al na een paar happen had Joe in de gaten dat er toch sesam in zat.



Het personeel hield vol dat hij zich geen zorgen hoefde te maken, maar nam wel het bord mee naar de keuken. Even later kwam het eten terug. De jongen keek met een zaklamp en zag de sesam zitten. De medewerkers bleven ontkennen, dus hij nam weer twee happen.



Even later kreeg de Brit last van zijn keel en kon hij nauwelijks meer ademen. Toch zou het restaurant hebben geweigerd om een ambulance te bellen omdat het niet de ernst van de zaak inzag. Ze gaven hem honingdrank, maar dat hielp niets.



Tot overmaat van ramp had de jongen zijn injectienaald met adrenaline, die hem zou hebben kunnen helpen, in de hotelkamer laten liggen. Toen zijn vrienden hem naar het hotel hadden gebracht, was het te laat. Joe was bewusteloos geraakt. Een politieauto bracht hem naar het ziekenhuis waar hij overleed.



Het incident gebeurde al in november, maar de zaak tegen 'nalatigheid' van het restaurant dient nu. Tijdens de rechtszaak kwamen de details naar voren.

Als een allergie zó levensgevaarlijk is, dat leg je je leven toch niet in handen van de eerste de beste kok en ober, die totaal geen idee hebben van de ernst van je probleem!

Jammer, dat je dan niet buiten de deur kunt eten maar dat kunnen meer mensen niet.

