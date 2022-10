Inbreker zit vast in Chinees restaurant, brandweer bevrijdt hem uit goederenlift

Een inbreker heeft vermoedelijk een nacht lang vastgezeten in Chinees restaurant The Blue Lotus in Velp. Zondagochtend werd de man bevrijd uit een goederenlift.



Medewerkers van het restaurant merkten de ongenode gast op toen zij rond 9.00 uur bij het pand aankwamen. Het been van de man zat bekneld. Brandweer moest ter plaatse komen om hem uit zijn benaderde positie te bevrijden.



De man is waarschijnlijk via de achterkant het pand binnengekomen. Hij is aangehouden door de politie, maar eerst ter controle naar het ziekenhuis gebracht.

