Brand bier gebrouwen sinds 1340? Historisch leugentje

Brand gaat er prat op: ze hebben de oudste bierbrouwerij van Nederland. De historische wortels liggen volgens de bierbrouwer uit Wijlre in de 14e eeuw. Mooie marketing, maar er is één probleempje: het is niet waar.

In werkelijkheid begon de familie Brand pas in 1871 met het brouwen van bier. Het lijntje dat ze vervolgens richting de 14e eeuw gooien, is wel heel erg dun.



De brouwerij in Wijlre stamt volgens de officiële lezing van Brand uit de 14e eeuw. Daar zou destijds een zogenoemd banpanhuis hebben gestaan, waar in die tijd bier werd gebrouwen. In de 19e eeuw nam de familie Brand het pand over om daar zelf bier te brouwen. Vandaar de slogan: 'Historisch lekker, sinds 1340'.



Marco Daane, schrijver en 'bierbiograaf van Nederland', noemt het historische verhaal van Brand bij RTL Nieuws "quatsch". Er werd volgens hem in de 14e eeuw in Wijlre inderdaad bier gebrouwen. Maar niet in hetzelfde gebouw, niet door dezelfde eigenaar en het drankje van toen leek ook op geen enkele manier op het pils dat de brouwer maakt. De reclameslogan 'Het bier waar het honderden jaren geleden mee begon' is dus grote onzin.

Brand produceert namelijk pas sinds 1902 pils. "Wat ze daarvoor brouwden, daar moet je je iets heel anders bij voorstellen: troebel, vers en instabiel bier", zegt Daane.



Maar Brand is volgens RTL Nieuws niet de enige bierbrouwer die sjoemelt met zijn historie. Ook Grolsch, Bavaria, Heineken en de Belgische bierbrouwer Affligem (abdijbier) rekken hun roots 'een beetje' op.

Volgens Daane is dat beetje geschiedvervalsing ook helemaal niet erg. "Het is marketing, het is verkopen. We weten allemaal hoe dat werkt."

Reacties

03-10-2022 12:59:28 De Paus

Oudgediende



WMRindex: 12.668

OTindex: 18.306

S Nou mijn kerkgenootschap dateert wel uit het jaar NUL. En dat schijnt nog waar te zijn ook

03-10-2022 13:03:39 omabep

Oudgediende



WMRindex: 9.809

OTindex: 3.181

Ik drink geen bier maar ik gebruik een merk meestal tot aan de "verbeterde" versie, die vind ik meestal geen verbetering namelijk, ik ben aan de oude smaak gewend.

03-10-2022 13:07:45 Emmo

Stamgast



WMRindex: 58.459

OTindex: 28.010

De Bitburger Brouwerij heeft bij een jubileum eens bier gebrouwen volgens het originele recept. Niemand vond het te hachelen. Ze waren gewend aan de nieuwe smaak.

03-10-2022 13:39:24 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 43.457

OTindex: 89.164



Toen ik nog klein was weckte mijn moeder ook groenten en die weckpotten stonden dan op een plank in de kelder.

Maar er ging ergens iets mis want na verloop van tijd ging de inhoud ervan er wel héél interessant uitzien. Ach in vroegere tijden was het bereiden van bier toch de taak van de huisvrouw, evenals het bereiden van conserven, in de ouderwetse weckpotten.Toen ik nog klein was weckte mijn moeder ook groenten en die weckpotten stonden dan op een plank in de kelder.Maar er ging ergens iets mis want na verloop van tijd ging de inhoud ervan er wel héél interessant uitzien.

03-10-2022 14:12:14 Emmo

Stamgast



WMRindex: 58.459

OTindex: 28.010

@Mamsie : Mijn moeder weckte ook, maar daar ging het zelden mee mis. Ikzelf heb net 2 kilo stoofperen ingemaakt, al ben ik geen huisvrouw...

03-10-2022 14:16:21 venzje

Oudgediende



WMRindex: 21.482

OTindex: 7.650





: Zo'n 'verbetering' heeft Parodontax ook ondergaan. Dat was een tandpasta met kruidenextracten en natriumbicarbonaat, die daardoor enigszins zilt proefde. Heel anders dan de meeste tandpasta's dus, en juist daarom had het een trouwe schare gebruikers.

Enfin, de boel werd verkocht aan de magnaat GlaxoSmithKline, die vond dat deze tandpasta meer moest gaan smaken als alle andere tandpasta's. "Want dat is wat de mensen willen," was de redenering na een onderzoek onder niet-Parodontaxgebruikers. De kruidenextracten werden vervangen door (véél goedkopere) kunstmatige smaakstofjes en de boel werd weeïg zoet gemaakt: alle trouwe gebruikers boos en ongelukkig. Om nog een gotspe toe te voegen werd het product 'Parodontax Original' genoemd en wordt het juichend gepropageerd met de kreet 'verbeterde smaak'. (Wat overeenkomt met de mening van maar liefst 17% van de gebruikers: vermoedelijk de nieuwe klanten.) @De Paus : Nee hoor. Toen was het jong nog hooguit een jaar of zes en had hij nog geen volgers. (Behalve zijn ouders, die weleens boos achter hem aan holden.) @omabep : Zo'n 'verbetering' heeft Parodontax ook ondergaan. Dat was een tandpasta met kruidenextracten en natriumbicarbonaat, die daardoor enigszins zilt proefde. Heel anders dan de meeste tandpasta's dus, en juist daarom had het een trouwe schare gebruikers.Enfin, de boel werd verkocht aan de magnaat GlaxoSmithKline, die vond dat deze tandpasta meer moest gaan smaken als alle andere tandpasta's. "Want dat is wat de mensen willen," was de redenering na een onderzoek onder niet-Parodontaxgebruikers. De kruidenextracten werden vervangen door (véél goedkopere) kunstmatige smaakstofjes en de boel werd weeïg zoet gemaakt: alle trouwe gebruikers boos en ongelukkig. Om nog een gotspe toe te voegen werd het product 'Parodontax Original' genoemd en wordt het juichend gepropageerd met de kreet 'verbeterde smaak'. (Wat overeenkomt met de mening van maar liefst 17% van de gebruikers: vermoedelijk de nieuwe klanten.)

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: