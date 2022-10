Asielzoekers helpen is verboden en kan beboet worden

Vrijwilligers die asielzoekers in Ter Apel voorzien van tentjes of andere hulp aanbieden, lopen het risico op een boete. De eerste waarschuwingen zijn gegeven en één vrijwilliger kreeg een boete omdat hij zich niet kon legitimeren. Dat bericht het Dagblad van het Noorden.



De noodverordening voor het gebied rond het azc is met ingang van zaterdagmorgen aangescherpt en maakt het vrijwilligers lastiger om asielzoekers te helpen die buiten voor de poort van het aanmeldcentrum moeten wachten.

Reacties

03-10-2022 09:12:17 venzje

Oudgediende



WMRindex: 21.481

OTindex: 7.650

Met de verslechterende weersomstandigheden is het een kwestie van tijd dat de asielzoekers in Ter Apel massaal eieren voor hun geld kiezen en die onheilsplek onaangemeld verlaten.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: