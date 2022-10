Vrouw stuurt pedojagers af op ontevreden klant

Een 27-jarige Amsterdamse kon het niet verkroppen dat een ontevreden klant van haar vriend een negatieve recensie had geschreven over de aanschaf van een laptop. Ze plaatste daarom zijn adresgegevens op een website voor pedojagers.



Het slachtoffer kocht een laptop bij het onlinebedrijfje, maar hij beviel niet, dus besloot de man na wat gedoe de computer weer in te leveren. Hij schreef een negatieve recensie op internet, waarin hij de verkoper en zijn bedrijfje 'onbetrouwbaar' en 'een grote oplichtersbende' noemde. Hij waarschuwde om niet met het Udense bedrijf in zee te gaan.



“Het was onterecht”, vertelde de Amsterdamse tegen de politierechter in Den Bosch. ”We hadden hier veel stress door. Het ging ook niet goed met onze relatie omdat we hier steeds ruzie over hadden.” Nu haar vriend als oplichter op internet bekendstond, verkocht hij veel minder spullen. “En die man plaatste al een maand lang de recensie steeds terug.”



Ze wilde het slachtoffer met gelijke munt terugbetalen en ook zwartmaken op internet, dus loog ze dat de man een meisje van dertien jaar had lastiggevallen. Zij plaatste zijn naam en adresgegevens op een website voor pedojagers, waarna het slachtoffer telefonisch werd bedreigd. De politie greep snel in en verplichtte de vrouw om de berichten te verwijderen en rectificeren.



Uiteindelijk was de rechter mild voor de vrouw omdat ze geen strafblad had en heel open was over de hele affaire. Ze kreeg 300 euro boete en moest 250 euro schadevergoeding betalen aan het slachtoffer. “U heeft het wel heel bont gemaakt. Er zijn zaken geweest in dit gerechtsgebouw, over mensen die door pedojagers in elkaar zijn getrapt. Wat u deed, was levensgevaarlijk”, aldus de rechter.

Reacties

02-10-2022 10:21:35 Emmo

Stamgast



WMRindex: 58.442

OTindex: 28.009

Quote:

Ik vind dat de edelachtbare rechter wel héél erg mild is geweest in deze affaire.



Laatste edit 02-10-2022 10:21

02-10-2022 11:32:52 omabep

Oudgediende



WMRindex: 9.806

OTindex: 3.181

@Emmo : Dat dacht ik ook al, ik vind het niet kunnen wat zij gedaan heeft, hij heeft wel meer schade opgelopen dan € 250.00 want je hebt altijd mensen die het blijven herhalen en zo zal het hem achtervolgen zonder dat hij er iets tegen kan doen.

