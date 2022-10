Marokko woest op Adidas wegens voetbalshirt Algerijns elftal, culturele toe-eigening

De Marokkaanse regering heeft sportkledingfabrikant Adidas opgeroepen zijn nieuwe collectie shirts voor het Algerijnse nationale voetbalelftal uit de handel te nemen, omdat het mozaïekpatroon op de shirts zou neerkomen op “culturele toe-eigening” van het Marokkaanse erfgoed.Marokko’s ministerie van Jeugd, Cultuur en Communicatie zei in een verklaring dat het ontwerp op de shirts van het rivaliserende Noord-Afrikaanse team een traditioneel mozaïek van gekleurde aardewerken tegels afbeeldt, in Marokko bekend als ‘zellige’.“Het is culturele toe-eigening, een poging tot diefstal van een vorm van traditioneel Marokkaans cultureel erfgoed”, aldus de verklaring.Zellige kunst en handwerk is aanwezig en beoefend in heel Noord-Afrika en Andalusië, een autonome regio van Spanje.Adidas reageerde niet onmiddellijk op een verzoek om commentaar van The Associated Press.Een advocaat voor de Marokkaanse overheid, Mourad Elajouti vertelde de AP dat hij van het ministerie van cultuur de opdracht had gekregen om “een juridische waarschuwing” naar Adidas te sturen. In een e-mail aan leidinggevenden van Adidas eiste Elajouti dat het Duitse bedrijf de collectie binnen twee weken zou verwijderen of een verklaring zou vrijgeven “om de zellige kunst van Marokko te identificeren als inspiratiebron” voor het ontwerp van de shirts van het Algerijnse team.Adidas onthulde het nieuwe ontwerp vorige week en zei op zijn Instagram-account voor het Midden-Oosten en Noord-Afrika dat de “Algerije culture wear-collectie” was geïnspireerd op het “architectonische ontwerp van het iconische El Mechouar-paleis” in de Noord-Algerijnse stad Tlemcen.Marokko diende zijn klacht in terwijl de spanningen tussen de twee Noord-Afrikaanse buren zich hebben verdiept. Deze komen grotendeels voort uit een geschil over de Westelijke Sahara, een gebied dat in 1975 door Marokko werd geannexeerd. Sahrawi’s van het door Algerije gesteunde Polisario Front streven al tientallen jaren naar onafhankelijkheid voor het gebied.