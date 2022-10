Online winkelen is milieuvriendelijker dan naar de winkel gaan

Weg met je schuldgevoel als je iets online koopt. Je spaart daarmee het milieu. Uit berekeningen blijkt dat de CO2-uitstoot gemiddeld 2,3 maal lager ligt bij een product dat via internet wordt aangeschaft. Dat komt onder meer doordat het hoge energieverbruik van magazijnen, winkels en andere commerciële gebouwen in de fysieke detailhandel voor veel CO2-uitstoot zorgt. Ook andere factoren, zoals winkelbevoorrading en het aantal reisbewegingen van klanten naar de winkel toe, tellen mee. De nadelige effecten hiervan op het milieu blijken groter dan de impact van opslag, transport en bezorging in de online detailhandel.



'Wat consumenten en politiek denken over de milieubelasting van e-commerce versus fysiek winkelen, klopt niet'', zegt Thijs Boots van Seven Senders, dat pakketverzenders koppelt aan vervoerders, in het AD. ,,Meer dan de helft van de onlinekopers ziet pakketbezorging als milieuvervuilend en zelf naar de winkel gaan niet. Het omgekeerde is het geval.''



Boots: ,,Een winkel heeft verwarming, airco, de deuren staan open. Winkels worden ten minste vijf keer per week bevoorraad, vaak met grote dieselvrachtwagens. Dat geldt allemaal niet bij e-commerce.''



Dat is niet het enige. ,,In Nederland wordt voor 40 tot 50 procent van de winkelaankopen de auto gepakt'', zegt Jesse Weltevreden, lector online ondernemen aan de Hogeschool van Amsterdam. ,,Bij de aankoop van kleding, schoenen, woonaccessoires en speelgoed loopt dat op tot boven de 70 procent. Dat zijn twee vervuilende ritten, van gemiddeld 3 tot 10 kilometer. Vergelijk dat met een bestelbus die een efficiënte route rijdt met honderd pakketjes over 100 kilometer. Het aantal kilometers per pakket is dan veel lager. Bezorgen wordt gezien als vervuilend. Maar dat beeld strookt niet met de werkelijkheid.''

Reacties

01-10-2022 13:19:02 omabep

Oudgediende



WMRindex: 9.803

OTindex: 3.181

Wat mijn portemonnee aangaat klopt het.

Naar de stad is voor mij v.v. 40 km en dan een parkeerplek zoeken enz. Kom je in de winkel is er niets te vinden van je gading of het is uitverkocht.

Als het belangrijk is ga ik soms wel 3 keer v.v. reken eens uit hoe vervuilend dit alles is.



Nu combineer ik het wel en zal proberen nooit voor niets te rijden, soms door de winkel op te bellen of zij dit of dat op voorraad hebben, zodat ik daar niet aankom en weer eens niets vindt.



Maar kan ik het bestellen tegen een lagere prijs dan mijn kostprijs voor het rijden met de auto, dan bestel ik online, meestal gelijk wat meerdere artikelen.

01-10-2022 13:55:05 venzje

Oudgediende



WMRindex: 21.478

OTindex: 7.647

@omabep : Soms heb je niet eens de keus. Zo zoek ik een specifieke broek in mijn maat op de webstek van de vanouds bekendste grote kledingzaak, op basis van prima ervaringen. Omdat mijn huidige maat kleiner is dan vroeger, wil ik hem natuurlijk wel even passen. Dus ik bekijk de winkelvoorraad van de dichtstbijzijnde filialen, een handige optie in hun webwinkel. In alle kleurvarianten vang ik bot, dus blijft alleen online bestellen over. En dat is niet de eerste keer.

01-10-2022 14:38:28 Buick

Erelid



WMRindex: 3.480

OTindex: 935

Niet iedereen heeft een makkelijke maat.

Dus als je schoenen of kleding besteld , moet je of veel bestellen en dan ook weer veel retour sturen, of je blijft bezig omdat het niet past of je het niet mooi vind.

Dan kan je beter naar een winkel gaan en dan heb je kans dat je met iets thuiskomt waar je in past en wat je mooi vind.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: