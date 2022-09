Zijn ze echt zo populair? Deze BN’ers hebben de meeste nepvolgers

Ze lijken een stuk populairder dan ze zijn. Diverse BN'ers hebben bergen spookvolgers. Of ze die gekocht hebben of dat ze er zelf niets aan kunnen doen, is onduidelijk.



Roddelkoningin Yvonne Coldeweijer heeft de meeste nepvolgers volgens TechTiek die met een speciale tool 300 BN'ers onder de loep legde. Een ontbrekende profielafbeelding, de verhouding tussen het aantal volgers en gevolgden, hoe lang het account bestaat, het aantal geplaatste berichten en een ontbrekende biografie waren criteria om een account nep te noemen.



Van alle volgers van Yvonne Coldeweijer is maar liefst 56 procent nep. Olcay Gulsen staat met 44 procent op plek 2, YouTuber Jiami Jongejan is derde met 40 procent en model Sylvia Geersen heeft 38 procent spookvolgers. Van de onderzochte politici heeft DENK-voorman Farid Azarkan met 23 procent de meeste nepaccounts onder zijn volgers.



Nu is dat niet per se erg. Het wil lang niet altijd zeggen dat die volgers gekocht zijn. Het kan ook een vorm van sabotage zijn door een andere influencer. Ook zijn veel volgers inactief. Bij grotere accounts van meer dan 100.000 volgers is gemiddeld 20 tot 30 procent nep.



Word je echter betrapt op de aanschaf van nepvolgers dan kun je een boete krijgen. Zes influencers zijn dit jaar al gestraft door de Autoriteit Consument en Markt (ACM) omdat ze nepvolgers en neplikes hadden gekocht. Dit wordt beschouwd als misleiding van de consument.

Reacties

30-09-2022 14:04:59 Grouse

Oudgediende



WMRindex: 4.911

OTindex: 4.487

Ik volg niemand. Wel zo handig.

