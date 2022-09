Doelen te klein: verbazing voor aftrap Europees duel vrouwen Ajax

Kort voor de return gisteravond in de voorronde van de Champions League tussen de voetbalsters van Ajax en Arsenal bleek dat de doelen op het veld in Amsterdam niet aan de vereiste afmetingen voldeden. Volgens Arsenal-trainer Jonas Eidevall kwam de Engelse club erachter dat de doelen 10 centimeter te laag waren.



Voor de aftrap moest daarom nog druk worden gesleuteld aan beide goals op het hoofdveld van De Toekomst, het trainingscomplex van Ajax vlak bij de Johan Cruijff ArenA. De doelen werden een aantal centimeters opgehoogd.



Ajax erkent de fout. "Er is dagelijks onderhoud aan de velden en voorafgaand aan dit duel is iets niet goed gegaan bij het terugplaatsen van de doelen op het hoofdveld", zegt de club in een reactie. "Na constatering door Arsenal en de UEFA is dit nog voor de aftrap hersteld. We betreuren dit uiteraard en gaan de procedure aanpassen om dit soort incidenten in de toekomst te voorkomen."



"Dit was een heel vreemde ervaring", zei Eidevall na de wedstrijd, die Arsenal met 1-0 won door een doelpunt van Vivianne Miedema. "We spelen tegen een grote club als Ajax en we moeten dan voor de wedstrijd de goals opmeten. Het bleek dat ze 10 centimeter te klein waren. Ik heb eerlijk gezegd nog nooit zoiets meegemaakt. Het was heel gek, maar we hebben daar geen controle over."



Arsenal bereikte dankzij het doelpunt van Miedema de groepsfase van de Champions League, Ajax werd uitgeschakeld.

30-09-2022 12:33:32 venzje

Je moet de lat ook nooit te hoog leggen en je doelen niet te groot stellen.

30-09-2022 13:02:06 Emmo

Vrouwen zijn gemiddeld ook wat kleiner dan mannen. Dan hoort er ook een kleiner doel bij.

