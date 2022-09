Muggenburger van 100% pure steekvlieg lokale delicatesse in Afrika: Smaakt naar kaviaar

Kunga-cake wordt het in Afrika ook wel genoemd: een gitzwarte burger vol proteïne, die bestaat uit miljoenen opeengedrukte muggen. De lokale bevolking rondom het Malawimeer vangt, kneedt, bakt en eet de delicatesse met veel enthousiasme.



Ontdekkingsreiziger David Livingstone kwam er in 1865 al mee in aanraking tijdens zijn befaamde reizen door de Afrikaanse jungle en schreef dat een kunga-cakeje 'flink naar kaviaar smaakte'. TV-maker en survivalspecialist Bear Grylls noemt de muggenburger 'uitstekend overlevingsvoedsel'.



De Amerikaanse entomoloog May Berenbaum legt uit dat grote zwermen van de mug Chaoborus edulis voor stevige problemen zorgen bij de lokale bevolking. Door ze op het menu te zetten, slaan ze twee vliegen in één klap.



De muggen zijn een makkelijke prooi voor de lokale bevolking. Ze smeren een pan in met bakolie en zwaaien ermee door de zwerm heen. De insecten blijven plakken en binnen afzienbare tijd blijft er een flinke oogst in de pan achter. Dit wordt verwerkt tot burgers en opgebakken.

29-09-2022 18:51:31 Jura6

Toch geen malariaburger van het Malawimeer?

29-09-2022 18:59:56 Emmo

@Jura6 : Als ze goed doorbakken is dan zullen die parasieten wel dood zijn.

30-09-2022 00:11:22 HoLaHu

Smakelijk! Joost mag weten wiens bloed je naar binnen zit te werken....

