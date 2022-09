Laten vegetariërs meer scheten dan vleeseters?

Steeds meer mensen schrappen vlees van hun menu. Maar daar moet dan wel iets voor in de plaats komen. Meer groente, peulvruchten en vleesvervangers op basis van soja is de logische keuze. Maar laat je daardoor meer scheten?



Voedingsexpert Manon Wouters zegt in Metro dat dit inderdaad zo is. "Dat komt omdat vegetariërs meer groenten en fruit eten." Daar zitten meer vezels in. "De voedingsvezels uit groenten en fruit worden pas in de dikke darm afgebroken en daar kunnen gassen bij ontstaan. Hoe meer groente en fruit je voeding bevat, hoe meer je scheet.”



Maak je geen zorgen, een scheetje is gezond. "Als je veel scheten laat, betekent dit dat je darmen hard aan het werk zijn”, vertelt Wouters. "Je afvalstoffen moeten namelijk worden afgevoerd, dus als je een scheet inhoudt, kun je klachten krijgen zoals vermoeidheid of buikkrampen. Als je scheten laat, is dat een goed teken. Je darmen zijn dan actief en dat is gezond.”



Bovendien is het minderen met rood vlees en vleeswaren altijd een goed idee, omdat het de kans op darmkanker verkleint. Zorg dan wel dat je genoeg omega-3, ijzer en vitamine B binnenkrijgt.

Reacties

29-09-2022 15:24:48 venzje

Oudgediende



WMRindex: 21.470

OTindex: 7.642

Sinds ik aanzienlijk minder vlees eet, heb ik inderdaad nog meer sympathie gekregen voor Oost-Groningers.

29-09-2022 15:41:24 Buick

Erelid



WMRindex: 3.473

OTindex: 933

Lekker dan. Zometeen gaan ze mensen ruimen omdat ze teveel gas uitstoten.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: