Na "1-2 biertjes" blaast man 1225 Ugl

Een 52-jarige man uit Hoofddorp heeft zichzelf met zijn auto dinsdagavond rond middernacht klemgereden op een bussluis. Dit gebeurde op de busbaan van het Muiderbos in Hoofddorp.



Bij aankomst van de politie was de bestuurder onvast ter been en sprak met een dubbele tong. De man gaf toe '1-2 biertjes' te hebben gedronken in een sportkantine. Op het bureau blies de man aanzienlijk meer dan twee glazen alcohol: 1225 Ugl (bijna zes keer teveel). Het rijbewijs van de Hoofddorper is direct ingevorderd. De auto die vast stond op de bussluis moest door een sleepdienst worden weggesleept.



Lichte overschrijdingen handelt de politie zelf af. Zwaardere overtredingen (een promillage van meer dan 351 Ugl) legt de politie voor aan het Openbaar Ministerie. De straffen voor rijden onder invloed variƫren van een boete tot enkele jaren gevangenisstraf. Naar aanleiding van de uitslag van de blaastest kan de rechter u een ontzegging van de rijbevoegdheid opleggen.

Reacties

29-09-2022 10:08:42 Erik_Baas

Lid

WMRindex: 32

OTindex: 4

S Eh, "Ugl"?? Je bedoelt zeker "μg/l" (microgram per liter)?

29-09-2022 10:41:00 venzje

Oudgediende



WMRindex: 21.470

OTindex: 7.642





'Ugl' klinkt als het geluid van iemand die de teveel genuttigde alcoholische versnaperingen via de keel weer kwijtraakt. @Erik_Baas : Dat, ja.'Ugl' klinkt als het geluid van iemand die de teveel genuttigde alcoholische versnaperingen via de keel weer kwijtraakt.

29-09-2022 11:07:53 CeeDee

Actief lid

WMRindex: 94

OTindex: 0

Volgens mij is er een 0 weggevallen, 10-20 biertjes klinkt aannemelijker.

29-09-2022 11:19:53 Grouse

Oudgediende



WMRindex: 4.907

OTindex: 4.486





Laatste edit 29-09-2022 11:20 @CeeDee : Nee hoor, klopt precies. Alleen moet het streepje weg tussen 1-2 biertjes

29-09-2022 13:13:31 venzje

Oudgediende



WMRindex: 21.470

OTindex: 7.642

@Emmo : O, dat kan ook. In onze kroeg noemden we zo'n aluminium fust meestal 'een blikje bier'.

29-09-2022 13:15:32 De Paus

Oudgediende



WMRindex: 12.658

OTindex: 18.296

S @Grouse :

: Nee hoor, klopt precies. Alleen moet het streepje weg tussen 1-2 biertjes



Laatste edit 29-09-2022 11:20 Quote @CeeDee : Nee hoor, klopt precies. Alleen moet het streepje weg tussen 1-2 biertjes Dat kan aardig kloppen. De gevonden waarde in de adem correspondeert met ongeveer 2,78 promille alcohol in het bloed Volgens de b alcoholcalculator krijgt een man dat na 8 tot 14 glazen drank. "Je kan absoluut niet aan het verkeer deelnemen" staat daar dan nog eens bij.

29-09-2022 16:19:37 Buick

Erelid



WMRindex: 3.473

OTindex: 933



Dus hij nam niet meer deel aan het verkeer. @De Paus , hij had de auto keurig geparkeerd op een bussluisDus hij nam niet meer deel aan het verkeer.

