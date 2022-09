Gulle gever helpt stichting eerder dan verwacht aan een nieuwe Dierenambulance

Dankzij een anonieme gulle gever kan de Stichting ter Ondersteuning van de Dierenambulance - Vogelasiel regio Leiden een nieuwe ambulance aanschaffen. Een van de twee huidige voertuigen had zijn economische levensduur ver overschreden.Dierenambulance & vogelasiel Leiden is begin deze maand een inzamelingsactie begonnen voor vervanging van een van de twee ambulances. Na 17 jaar en zo'n 275.000 kilometer op de teller was het beestje op.Voor een nieuwe was ruim veertigduizend euro nodig. Afgelopen zondag was de stichting door een flink aantal kleinere en grotere giften een aardig eind op weg. Maandag kwam er een verrassend telefoontje binnen. De beller vroeg welk bedrag nog open stond en maakte stante pede het benodigde geld over. ,,Vanwege de sympathie voor het werk van onze organisatie en de noodzaak van vervanging van de ambulance liet de beller, die onbekend wenst te blijven, weten het nog openstaande bedrag over te zullen maken’’, zegt stichtingsvoorzitter Jaap van Meijgaarden. ,,Eind van de middag was deze gift op onze bankrekening bijgeschreven. Daarmee kon onze crowdfunding sneller dan verwacht succesvol worden afgesloten.’’Vanwege de levertijden wordt de nieuwe ambulance waarschijnlijk pas begin volgend jaar in gebruik genomen.De stichting leed vorig jaar een verlies van bijna 50.000 euro. Voor 80 procent van de inkomsten is de Dierenambulance en het Vogelasiel afhankelijk van giften. Gemeenten dragen mondjesmaat bij, een grote bron van ergernis bij Van Meijgaarden, die zegt dat de stichting juist een wettelijke taak van de gemeenten uitvoert.Dat de stichting er verder goed op staat, merkte ze al eerder toen een inwoonster van Oegstgeest een paar jaar geleden na haar dood enkele tonnen naliet als legaat.