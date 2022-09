Kopje koffie zonder koffie: Smaak is moeilijk na te maken

Een kopje koffie zonder koffie. Een Nederlandse startup introduceert koffie die niet gemaakt is van de bonen van een koffieplant. De bedenker wil daarmee ontbossing tegengaan. Al is de smaak nog niet helemaal hetzelfde als een 'gewoon' bakkie. "De smaakbeleving is het moeilijkste na te maken."



Geen koffiebonen, maar zwarte bes, kikkererwten, cichorei, lupine en een aantal graansoorten. Het zijn de ingrediënten van de Coffee Free Coffee. De grondstoffen komen allemaal uit Europa. "Het is vergelijkbaar met vleesvervangers, het is een imitatie van koffie", zegt bedenker David Klingen tegen EditieNL.



Het product ziet eruit als koffie en bevat ook cafeïne. "Het is koffieachtig, het heeft iets zoets, nootachtig, sommigen zeggen ook hazelnoot. Als je op de koffie melk gooit, dan proef je het verschil niet meer."



En dat is ook het uiteindelijke streven van Klingen: om een koffie te maken die echt in de buurt komt van professionele koffie. Zonder ontbossing, want dat is volgens de bedenker een steeds groter probleem. "Koffie is in steeds sterkere mate een veroorzaker van ontbossing."



Koffie speelt inderdaad een rol in ontbossing, zegt Wendy Schutte van Rainforest Alliance. "Dat boeren momenteel kiezen voor niet-duurzame methodes of ontbossing, is het gevolg van de moeilijke omstandigheden waarin zij moeten zien rond te komen", legt Schutte uit.



Klimaatverandering speelt daarin een rol. "Koffie kan alleen geproduceerd worden in een specifiek klimaat en onder bepaalde omstandigheden. Door klimaatverandering wordt dit gebied waarin koffie geproduceerd wordt steeds kleiner."



Helemaal stoppen met koffie is wat Schutte betreft niet de oplossing. "Koffie kan, maar dan moeten er wel veranderingen worden gemaakt, dan wel via wetgeving dan wel via keurmerken en bewustwording, om de productie toekomstbestendig te maken."

Reacties

27-09-2022 14:58:57 vaughn

Senior lid

WMRindex: 280

OTindex: 9

Wnplts: In a galax

Wéér die klimaatverandering... zit daar nou niet één ding aan wat positief is?

27-09-2022 15:11:52 Emmo

Stamgast



WMRindex: 58.373

OTindex: 28.001





Laatste edit 27-09-2022 15:12 Niets nieuws onder de zon. In de oorlog dronken ze ersatz

27-09-2022 15:26:06 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 43.444

OTindex: 89.132

Vleesvervangers,koffievervangers.... wat is het volgende dat we uit het

laboratorium moeten gaan eten of drinken? 🤮

27-09-2022 16:17:02 venzje

Oudgediende



WMRindex: 21.462

OTindex: 7.637



Toen ik er een paar maanden later nog eens naar vroeg, ontkenden ze in alle toonaarden dat ze zoiets ooit hadden gehad.



Laatste edit 27-09-2022 16:17 Eind jaren '70 heb ik voor een theeleutende vriendin eens bij de (toen nog piepjonge) Xenos een pakje 'coffee flavoured tea' gekocht.Toen ik er een paar maanden later nog eens naar vroeg, ontkenden ze in alle toonaarden dat ze zoiets ooit hadden gehad.

27-09-2022 16:29:07 venzje

Oudgediende



WMRindex: 21.462

OTindex: 7.637

@Emmo : Al ruim een halve eeuw eerder was de koffie schaars en werd vooral cichorei als surrogaat gebruikt. Omdat dat een beetje bitter was, zocht men naar smaakverbeteraars. En daar hebben we dus de Buisman aan te danken. Gebrande suiker uit Zwartsluis.

27-09-2022 17:31:35 Emmo

Stamgast



WMRindex: 58.373

OTindex: 28.001





Laatste edit 27-09-2022 17:31 @venzje : Buisman bestaat nog steeds. En die maken van allerlei koffie-gerelateerde artikelen.

27-09-2022 19:26:21 botte bijl

Oudgediende



WMRindex: 90.674

OTindex: 38.958

een "onbespoten" kennis in Nederland drinkt al jaren deze "eikeltjeskoffie" . is voor een keertje best te doen

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: