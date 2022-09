Stormloop op Nostradamus-boek na correcte voorspelling dood Queen

De verkoop van het boek Nostradamus: The Complete Prophecies for the Future gaat door het dak na de dood van de Britse koningin Elizabeth. Dat meldt The Sunday Times. Het boek interpreteert oude teksten van de Franse, 16e-eeuwse astroloog Nostradamus en 'vertaalt' deze in moderne voorspellingen.



In het boek, dat in 2005 uitkwam, staat onder meer te lezen dat koningin Elizabeth in "22", op 96-jarige leeftijd zou overlijden. In de afgelopen week werden er meer dan 8000 exemplaren wereldwijd van het werk verkocht. In de week daarvoor gingen er slechts vijf exemplaren over de toonbank.



Overigens zou uit de voorspellingen van Nostradamus, zo claimt het boek, ook op te maken zijn dat prins Harry zijn vader Charles zou gaan opvolgen. De teksten van de Franse voorspeller gaan over "een man die vanwege zijn scheiding van het eiland wordt verdreven en wordt vervangen door een man die nooit had verwacht koning te worden". Prins Harry deed in 2020 afstand van al zijn koninklijke titels. Hij en zijn vrouw Meghan besloten toen uit de spotlights te stappen en een nieuw leven in de VS te beginnen.

Reacties

27-09-2022 08:19:22 omabep

Oudgediende



WMRindex: 9.796

OTindex: 3.181

Ik denk dat dit niet meer mogelijk is maar de wonderen zijn de wereld nog niet uit. Ik ben benieuwd of die laatste voorspelling uitkomt.Ik denk dat dit niet meer mogelijk is maar de wonderen zijn de wereld nog niet uit.

27-09-2022 08:45:48 MIADIA

Oudgediende



WMRindex: 5.149

OTindex: 6.298

is dat niet al een paar koningen eerder? de oom van de queen deed afstand van de troon omdat zijn liefje een gescheiden amerikaanse was en ze werden soort van verbannen en zijn broer werd toen koning?

27-09-2022 09:05:22 Emmo

Stamgast



WMRindex: 58.366

OTindex: 27.999



Je kunt er in lezen wat je maar wilt. @MIADIA : De voorspellingen van Nostradamus zijn zó voor meerdere uitleg vatbaar dat het zelfs achteraf niet te bepalen is of het nou ergens op slaat of niet.Je kunt er in lezen wat je maar wilt.

