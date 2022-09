Terror-chihuahua poept vrouw de mond vol

Een dutje met de Chihuahua van haar dochter verliep net iets anders dan Amanda Gommo had verwacht. De 51-jarige vrouw lag na een onfris ongelukje van het dier drie dagen lang in het ziekenhuis.



De vrouw uit Bristol, VK, lag met Chihuahua Belle te knuffelen op de bank. Niets aan de hand, totdat het dier plotseling last kreeg van enorme, razende racekak. Terwijl ze een dutje deed had hondje Belle een 'klein ongelukje', en dat óp het gezicht van Amanda. Waarvan tot overmaat van ramp ook nog een deel in haar mond belandde.



Ze schrok wakker en spurtte naar de badkamer. ''Het was zo goor. Ik kreeg de smaak maar niet uit mijn mond.'' Het dier leed aan een gastro-intestinale infectie en gaf die over aan Amanda. De 51-jarige vrouw werd doodziek en kwam in het ziekenhuis terecht. Daar moest ze drie dagen blijven om te herstellen.



''De krampen werden als maar erger tot ik ze door mijn hele lichaam kon voelen. Zelfs in mijn benen. Mijn nieren waren verschrompeld tot de helft van hun natuurlijke grootte, zo uitgedroogd was ik.'' Uiteindelijk werd de infectie uit het lichaam gespoeld. Amanda moest onder observatie blijven om aan te sterken.



Inmiddels heeft de vrouw uit Bristol de Chihuahua vergeven. ''Ik heb Belle vergeven en hou nog met mijn hele hart van haar.'' Het voorval was voor Amanda wel een wijze les. ''Ik kijk in het vervolg wel uit hoe ik in slaap val.''

Reacties

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: