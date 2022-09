Honing is nog erger dan suiker

Het is honing gelukt een gezond imago te verwerven. Zeg dat er honing in je product zit en mensen zijn bereid het te kopen tegen hogere prijzen. En waarom? Het zou gezond zijn. Maar dat is schijn.



Er zitten gezonde stoffen in honing die ontbreken in suiker. Maar die zitten er in zulke onbetekenende hoeveelheden in dat je grote hoeveelheden honing moet nemen om er van te profiteren.



En grote hoeveelheden honing zijn nog slechter voor je gezondheid dan dezelfde hoeveel suiker: het aantal calorieën in honing is groter dan in suiker. Een theelepel suiker bevat 16 calorieën, een theelepel honing 21.

Reacties

25-09-2022 17:14:21 Emmo

Stamgast



WMRindex: 58.356

OTindex: 27.996

Als je zo doorredeneert dan is helemáál niet meer eten het gezondst.

25-09-2022 20:31:37 allone

Oudgediende



WMRindex: 47.546

OTindex: 82.778

Zo oppervlakkig

Het gaat hier alleen maar over calorieën.

Er wordt absoluut geen praktische of nuttige kennis gegeven.



26-09-2022 00:26:21 HoLaHu

Oudgediende



WMRindex: 5.026

OTindex: 2.020



Honing is een natuurproduct, de meeste suiker is geraffineerd, dus bewerkt. Dus niet helemaal natuurlijk. Ergo: Honing is gezonder. Dat er godbetert 5 kcal meer in zitten per lepel? Boeiuh!

De ene dag lees je dat een product gezond is, de andere dag lees je weer dat datzelfde product helemaal niet gezond is en misschien wel kanker kan veroorzaken.

Ik ben ermee opgehouden om dat soort artikelen te lezen. Véél gezonder!



Laatste edit 26-09-2022 00:26

