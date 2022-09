Russen willen niet naar het front en googelen hoe ze zelf hun arm kunnen breken

Veel Russen willen geen kanonnenvoer worden in Oekraïne en dus is 'hoe breek je thuis je arm' momenteel een van de meest ingevoerde zoekopdrachten in Google.



Woensdag riep Poetin op tot de mobilisatie van een deel van de bevolking. Honderdduizenden Russen zouden moeten gaan vechten voor het vaderland. En daar hebben ze totaal geen zin in. Een gebroken hand of arm zou voorkomen dat ze direct inzetbaar zijn aan het front.



Hoe je met zo min mogelijk pijn een ledemaat breekt is daarom een trending zoekopdracht, net als overigens 'demonstratie tegen mobilisatie'. De Russen willen dus écht niet vechten in Oekraïne.



Voorlopig worden alleen reservisten met ervaring opgeroepen. Dat zijn er meer dan 300.000. Weigeren zij dan kunnen ze tien jaar celstraf krijgen. Een gebroken arm is dan een betere optie.

Reacties

24-09-2022 16:24:23 allone

Oudgediende



WMRindex: 47.541

OTindex: 82.770

Gelijk hebben ze.



Lubach pleit voor aansluiting van Rusland bij NL vanwege lange historische banden. Het filmpje schijnt de hele wereld over te gaan.



Laatste edit 24-09-2022 16:24

