Bierprijzen in Engeland voorlopig niet omhoog

De Britse minister van Financiƫn Kwasi Kwarteng heeft bekend gemaakt dat de prijzen voor bier in het land worden bevroren. In eerste instantie lag er een plan om de accijnzen op bier, wijn en sterke drank omhoog te gooien. Dat plan gaat voorlopig de ijskast in.



De accijnsverhoging op wijn komt er wel, maar met een transitieperiode van 18 maanden. "Ik heb naar de zorgen van de industrie geluisterd", laat hij weten. Ook voor bier verandert er het een en ander: fusten kleiner dan 20 liter worden vrijgesteld. Dit om kleinere brouwerijen te helpen.



Kwarteng noemt deze tijden al moeilijk genoeg. "Dan gaan we niet ook nog de accijnzen van alcoholhoudende producten omhoog gooien", zegt hij volgens Metro UK.



Vanochtend kwam Kwarteng met meer aanpassingen in het budgetplan. Zo komt er een limiet op de hoogte van bonussen in de financiƫle sector. Bankiers mogen maximaal twee keer hun salaris krijgen, iets wat binnen de Europese Unie al eerder is geregeld.

Reacties

24-09-2022 15:34:55 Emmo









Uiteraard. Bier is in Engeland een eerste levensbehoefte.

24-09-2022 19:07:03 BatFish









Liz Truss is bezig om allerlei belastingen voor bedrijven naar beneden te schroeven. En dan staan ze over een paar jaar gek te kijken als de overheid geen geld heeft voor medische zorg, onderwijs, goede wegen etc.

24-09-2022 23:38:40 Emmo









@BatFish : Als de belastingen voldoende worden teruggeschroefd kun je de meeste zaken zelf betalen, of je ervoor (commercieel) verzekeren.

