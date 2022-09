Beschonken bestuurder heeft bijzonder excuus: Mijn hond reed

Een Britse vrouw heeft in de rechtbank een wel heel bijzonder verhaal opgehangen. De vrouw claimt dat niet zij achter het stuur zat toen ze beschonken was, maar haar hond de chauffeur was.



De 47-jarige vrouw had tijdens de lunch iets teveel alcoholische versnaperingen achterover geslagen. Nadat vier pogingen om uit te parkeren besloot een bezorgde omstander de politie te bellen om haar roekeloze rijgedrag onder de aandacht te brengen.



In de rechtbank werd bekend dat de vrouw was wezen shoppen en door andere winkelaars is gezien met een halve fles wijn. Na vijf keer proberen lukte het de vrouw om uit te parkeren, waarop ze over de stoep begon te rijden. Ze kwam tot stilstand tegen een bushalte, vlak voordat ze op een speeltuintje zou inrijden.



Het lukte haar om thuis te komen, waar de politie haar arresteerde. Er kwam weinig zinnigs uit de vrouw: tegen de dienstdoende agenten beweerde ze dat het haar hond was die achter het stuur zat. De vrouw bleek vaker in de problemen te komen door alcohol, met dit voorval als de druppel, meldt Metro UK.



De rechter veroordeelde haar tot een jaar in de gevangenis. Ook moet ze een afkickprogramma volgen, 150 uur taakstraf uitvoeren, wordt haar alcoholconsumptie gemonitord en mag ze drie jaar niet rijden.

Reacties

23-09-2022 18:38:20 Emmo

Stamgast



Inderdaad zéér geloofwaardig

23-09-2022 18:39:33 BatFish

Oudgediende



Een jaar gevangenisstraf is best fors voor dronken rijden waar alleen kennelijk beperkte materiële schade is en niemand gewond is geraakt. Maar ik vind het wel prima dat iemand die zo levens op het spel zet van anderen echt goed afgestraft wordt.

23-09-2022 18:42:52 Mamsie

Oudgediende



Nou, dan moet Fikkie zijn rijbewijs maar afgenomen worden. Ja toch!

