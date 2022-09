Oppositie ziet plan Sigrid Kaag niet zitten en wil geen nieuw koffertje

Na twee dagen naderen de Algemene Beschouwingen hun einde. De fractievoorzitters dienen hun moties in. JA21-voorman Joost Eerdmans krijgt de steun van bijna de gehele oppositie voor zijn motie Red het koffertje. Sigrid Kaag (D66) wil af van het 58 jaar oude koffertje waarmee de minister van Financiën traditioneel de Tweede Kamer de Miljoenennota aanbiedt en het laten vervangen door een duurzaam model. Spannend, vanavond wordt nog over de kwestie gestemd.

Wat een geneuzel. Volgens mij hebben we momenteel wel belangrijker dingen om ons druk over te maken. Symboolpolitiek.

23-09-2022 13:05:05

Vorig jaar heb ik me ook eens verdiept in dat koffertje, omdat ik er eigenlijk al vanuit ging dat het een super duur ding zou zijn en totaal van den zotte.



Maar het is weinig bijzonders, kost naar verhouding helemaal niets en het is een grappige traditie zonder vreemde historie.



Te saai om over na te denken en al helemaal om over te vergaderen.