Vrachtschip kapseist bij de pier in de haven van Iskenderun

Een egyptisch vrachtschip verloor op 18 september stabiliteit in de Turkse haven van Iskenderun in Oost-Turkije. Het Turkse ministerie van Transport zei dat er pogingen werden gedaan om het schip te stabiliseren, maar dat ze niet succesvol waren, waardoor het schip op zijn kant rolde.De Sea Eagle (4.200 dwt) is een 38 jaar oud stukgoedschip dat opereert tussen Egypte en Turkije. Ze was op 17 september in Iskenderun aangekomen en ze waren containers aan het lossen met een vrachtwagenkraan. Ze is 290 voet lang en geregistreerd in Togo met de reis afkomstig uit Alexandrië, Egypte, en maakt een tussentijdse stop in Mersin, Turkije op 16 september.Het ministerie van Transport meldt dat toen duidelijk werd dat het schip stabiliteit had verloren, de Sea Eagle werd geëvacueerd. Geen van de bemanningsleden liep verwondingen op. Het schip rolde op bakboordzijde en kwam tot rust op de zeebodem.Ze haalden 24 containers uit de haven en er werd een olie-boom rond het schip geplaatst om de lekkende olie op te vangen. Het ministerie zegt dat er inspanningen worden geleverd om de resterende olie uit het schip te pompen. Ze hebben tot nu toe 63,5 ton olie van het schip teruggewonnen. Er wordt gewerkt aan onderzoek om de mogelijkheid van berging van het schip te bepalen.