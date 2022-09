Prins Harry vijf minuten voor publiek ingelicht over overlijden queen

Een bron binnen het Britse koningshuis heeft bevestigd dat prins Harry slechts vijf minuten voor het grote publiek wist dat zijn oma overleden was.

Hij zou nog in het vliegtuig zitten richting Aberdeen toen zijn vader, koning Charles, het verdrietige nieuws via de telefoon met hem deelde.



De wereld was ingelicht tegen de tijd dat prins Harry voet op Schotse bodem zette. Dat schrijft de Britse krant The Telegraph. Maar volgens koninklijke bronnen is de in Amerika wonende kleinzoon van koningin Elizabeth niet anders behandeld dan de andere familieleden. Toch was de nieuwe premier Lizz Truss naar verluidt een uur eerder op de hoogte van het overlijden dan kleinzoon Harry.



Na de berichten van The Telegraph kwam Buckingham Palace met een statement om korte metten te maken met de geruchten over het achterstellen van de prins. De koning zou er volgens de woordvoerder van het koningshuis erop hebben gestaan dat alle familieleden ingelicht waren voordat het nieuws wereldkundig werd gemaakt.

Reacties

21-09-2022 09:39:01 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 43.417

OTindex: 89.088

Quote:

Toch was de nieuwe premier Lizz Truss naar verluidt een uur eerder op de hoogte van het overlijden dan kleinzoon Harry.



Ja, Truus is veel belangrijker dan het dissidente zoontje..... Ja, Truus is veel belangrijker dan het dissidente zoontje.....

21-09-2022 10:07:51 MIADIA

Oudgediende



WMRindex: 5.146

OTindex: 6.297

wie informeerde lizz truss? was dat ook charles? of een palace official oid?



volgens mij heb je meer aan informatie hoe veel tijd er tussen het informeren van william en harry zat, gezien charles zelf ook net z'n moeder verloren was. (mag die man even ademhalen? ook al heeft ie een flinke gouden lepel in z'n smoel zal dit niet het makkelijkste zijn geweest voor hem, voor niemand die net iemand is verloren en dan de familie moet inlichten. en alle familie tegelijk inlichten is ook niet te doen. ja met een berichtje in de familie app maar iets zegt me dat dat niet de manier is)



dus ik denk dat dat meer spreekt dan een vergelijking met truss. en als hij er dan nog karig af komt dan ga ik het charles aanrekenen

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: