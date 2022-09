Vakantiehuisje en bedrijfsfeest recept voor ravage: Helemaal doorgedraaid

Een bedrijfsfeest is afgelopen weekend flink uit de hand gelopen in vakantiepark Landal Landgoed 't Loo. Op beelden in handen van Dumpert.nl is te zien dat een vakantiehuisje het flink te verduren heeft gekregen. De vloer ligt bezaaid met bierblikjes, er staat een levensgroot beeld van een zebra in de woonkamer, de verwarming is van de muur gerukt en ga zo maar door. Vakantiehuisjes en bedrijfsfeestjes zijn wel vaker het recept voor ravage.



Het moet er wild aan toe zijn gegaan op Landal Landgoed 't Loo. De beelden liegen er niet om. Alles ligt bezaaid met blikjes en troep. Een woordvoerder van Landal laat aan Editie NL weten druk bezig te zijn met het opruimen van de ravage, zodat ze snel weer gasten kunnen ontvangen. Het verbaast schoonmaakgoeroe Tugrul Çirakoglu van Frisse Kater B.V. niet dat een bedrijfsfeest zo uit de hand is gelopen.



Zijn bedrijf wordt ingeroepen voor zware schoonmaakklussen. "We zijn weleens door een bungalowpark gebeld om op te ruimen na een bedrijfsfeest. Dat bedrijf had zich keurig bij het bungalowpark aangemeld en een dag later kwamen er vrachtwagens met drank voorgereden."



Ook dat feest liep volgens Çirakoglu volledig uit de hand. "Aan het begin van het weekend was alles nog heel keurig maar later gingen de kleren uit, werd er harde muziek gedraaid en drugs gebruikt. Alles was aan gort geslagen. Ze waren helemaal doorgedraaid. Ik verbaasde me over het enorme drugsgebruik, en dan bedoel ik harddrugs."



Dat zijn toch andere geluiden dan de meeste werkborrels waar een 0.0 biertje gedronken wordt en er een matig potje karaoke wordt gezongen. Het bedrijf dat dit feest organiseerde was volgens arbeidspsycholoog een creatief bedrijf. "Daar werken vaak mensen die doorgaans iets meer losgaan dan hele saaie kantoortypes. Dus de kans dat een feestje dan escaleert is wel groter."



"We weten niet precies wat hier gebeurd is maar het bedrijf heeft een heel vakantiepark afgehuurd en in één huisje was het er zo aan toe. Het zou wel een grap zijn als dat het directiehuisje was."



Het incident doet haar aan Japan denken waar bedrijfsfeestjes er om bekend staan uit de hand te lopen. "Dat is daar echt extreem. Iedereen is daar op het werk heel serieus maar zodra het werk voorbij is gaat het echt helemaal los. Dan wordt er heel veel gedronken. Vaak gaat daar de directie nog het hardst los." Of dat hier ook het geval was kan Landal niet bevestigen.

