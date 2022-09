Sportreporter scheldt radiopresentator de huid vol, die neemt op zender ontslag

Bonje op de lokale radio. De verslaggever en presentator zaten niet bepaald op één lijn. Terwijl een sportverslaggever uitgebreid vertelt over een doelpunt, wordt hij ruw onderbroken door de presentator van het Veluws sportprogramma. De verslaggever is daar niet van gediend en hij scheldt de radioman de huid vol. Die laat zich dat niet gebeuren en besluit live op zender ontslag te nemen.



Het was een roerige zaterdagmiddag in de studio bij de Elburgse lokale LOE Media. Presentator Willem Vlieger zat er na het nodige gerotzooi met de techniek al niet zo lekker in. Tijdens een schakeling met sportverslaggever Henk Lodewijk barst de bom.



De reporter van Loco FM in Oldebroek, de twee omroepen maken sinds enige tijd samen een zaterdags sportprogramma, doet verslag van de bekerwedstrijd Go Ahead Kampen - WHC. Terwijl hij uitgebreid vertelt hoe spits Wilbert Wessels van de thuisclub zojuist doel treft, 'hij heeft een uur nog geen bal aangeraakt', wordt hij ruw onderbroken.



''Henk, Henk, we gaan even naar Nunspeet.'' Maar dat laat ik mij niet gebeuren, zal Henk Lodewijk gedacht hebben. ''Ik heb toch godverdomme een doelpunt joh, donderse zeikerds.'' ''Ik heb ook een doelpunt bij OWIO, ja'', bijt Vlieger hem toe. ''Donder toch op, klootzak!''



Dan is voor presentator Vlieger de maat vol. ''Oké, mensen. Dit is mijn laatste sportuitzending. Ik ga hier niet de hele middag zitten om afgevloekt te worden. Ik stop er per direct mee. Tenminste, na de klok van vijf uur.’’



De programmaleider geloofde zijn oren niet. Onacceptabel, stelt Willem Rietberg van Loco FM tegenover de Stentor. ''Vloeken valt niet goed, hier op de Veluwe.'' De omroep kreeg naar eigen zeggen veel boze reacties van luisteraars. Rietberg verklaart dat inmiddels ook sportverslaggever Henk Lodewijk de handdoek in de ring heeft gegooid.

Dit is nog eens erg sportief nieuws

