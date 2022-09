Chinese epidemioloog: Raak geen buitenlanders aan, want je kunt apenpokken krijgen

In China is een relletje ontstaan over advies van de hoofdepidemioloog van het Chinese Centre for Disease Control and Prevention. Wu Zunyou plaatste zaterdag advies op het sociale mediaplatform Weibo, waarin hij Chinezen vertelde dat het beter was om fysiek contact met buitenlanders te vermijden. Zo moet voorkomen worden dat ze apenpokken oplopen.



De BBC schrijft dat de epidemioloog de uitspraken deed, een dag nadat een geval van apenpokken was vastgesteld in de zuidelijke stad Chongqing. Het zou het eerste bevestigde geval van de ziekte zijn in China. Nog niet bekend is of het om een Chinees of een buitenlander gaat, maar Wu vond het verstandig om contact met buitenlanders maar meteen helemaal te ontraden. Ook waarschuwde hij voor huidcontact met Chinezen die recent in het buitenland waren geweest.



Wu’s bericht werd veel gedeeld op sociale media, en ontving kritische reacties. De BBC citeert een buitenlandse immigrant die naar eigen zeggen al bijna 10 jaar in China woont, en klaagt dat hij nu aangekeken zal worden als een mogelijke besmettingsbron. Bovendien had hij al 3 jaar zijn eigen familie niet kunnen zien vanwege reisverboden.



Een ander vergelijkt het advies met het begin van de coronapandemie, toen Chinezen in het buitenland te maken kregen met mensen die hen als verspreiders van het virus zagen. Wu Zunyou lijkt de rollen nu om te draaien. China heeft al strenge maatregelen genomen om Covid-19 in te dammen, en bij het Chinese CDC lijkt men te geloven dat harde maatregelen ook genoodzaakt zijn om de verspreiding van apenpokken tegen te gaan.

19-09-2022 14:21:55 venzje

Sowieso wordt men daar steeds afkeriger van buitenlanders. Mijn zwager heeft er zo'n 30 jaar gewoond en zijn daar geboren kinderen voelen zich Chinees, maar dit jaar hebben ze toch het land moeten verlaten.

19-09-2022 15:31:23 DrZiggy

toen Chinezen in het buitenland te maken kregen met mensen die hen als verspreiders van het virus zagen



Is dat zo? Ik heb in de hele coronadiscussie volgens mij nog nooit gehoord dat chinezen gemeden moesten worden.



Is dat zo? Ik heb in de hele coronadiscussie volgens mij nog nooit gehoord dat chinezen gemeden moesten worden.

En ik heb toch heel wat onzin gehoord.

19-09-2022 15:31:49 DrZiggy

S @venzje : Een beetje zoals de 2e generatie allochtoon hier dus.

