Albert Heijn in Groningen stinkt naar poep: supermarkt probeert het met wasknijpers en sluit de deuren

Een onorthodoxe oplossing zou je het kunnen noemen. De afgelopen dagen had de Appie in de Brugstraat een dikke bak met wasknijpers in de winkel staan, vanwege een steeds sterker worden poeplucht.Tot het vrijdagmiddag echt niet meer ging. Om 14:00 uur ging de winkel op slot. „Het kon echt niet meer,” vertelt een medewerker van de betreffende vestiging over de telefoon aan stadsblog Sikkom. „We hebben dus nu de deuren helemaal gesloten en gaan op onderzoek uit. Dit moet opgelost worden, want hier helpt een wasknijpertje niet meer tegen.”Uiteraard baalt de supermarkt van de situatie. „We gaan dan ook zo snel mogelijk de vloer openbreken en hopen morgen weer open te kunnen. Desnoods werken we de hele nacht door. Stadjers die graag bij de Albert Heijn boodschappen willen doen kunnen naar de Vismarkt of Westerkade.”