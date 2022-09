Vrachtwagen verliest lading dildo's tijdens ochtendspits

Een afrit in de Amerikaanse staat Oklahoma is eerder deze week veranderd in een Tupperware-party voor volwassenen. Een vrachtwagen kieperde om waardoor hij zijn lading verloor. Als gevolg daarvan lag een groot deel van de afrit bezaaid met seksspeeltjes.



De vrachtwagen viel vlakbij Oklahoma City om, waarbij het vrachtgedeelte van de wagen scheurde. Daardoor kwam de lading van dildo's en glijmiddelen op de weg terecht. News9 was met een helikopter in de buurt en filmde het voorval.



Het ongeluk gebeurde tijdens de ochtendspits. Reden genoeg voor de journalisten om erbij te zijn. In eerste instantie kan(of wil) de journalist, die inzoomt op de lading op de weg, niet zeggen wat er nou precies op de grond ligt. DailyStar bevestigt later dat het inderdaad om erotisch speelgoed gaat.

Reacties

18-09-2022 16:51:13 Emmo

Stamgast



Vast en zeker geslipt door het glijmiddel...

