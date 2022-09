Gratis douchen als je de energierekening niet kan betalen bij Zaanse voetbalclub

De prijs van gas rijst de pan uit, daarom sluiten veel sportclubs de douches in een poging geld te besparen. Maar bij de Zaandamse Christelijke Football Club (ZCFC) doen ze juist het omgekeerde: hier openen ze de deuren voor leden en hun familie die de energiekosten niet meer kunnen betalen.



"We doen dit voor leden bij wie het water aan de lippen staat", zegt bestuurslid Roland van Braam. De club heeft tot maart 2024 nog een gereduceerd tarief en daar wil ze haar leden en hun familie van laten meeprofiteren. De douches worden in de avond en op trainingsdagen beschikbaar gesteld.



Er zal niet streng gecontroleerd worden, waardoor ook mensen die helemaal niets met de club te maken hebben een warme douche kunnen nemen. Lange rijen staan er in ieder geval nog niet. Roland van Braam denkt dat dit ook komt omdat er een taboe op de gratis douches staat. "Het is een lastig onderwerp om te vertellen dat je de rekening niet meer kan betalen."



Van Braam hoopt dat mensen wel gebruik maken van het aanbod van de club. "Wellicht wordt er al gebruik gemaakt als de jeugd traint zodat dat thuis niet meer hoeft."

Reacties

18-09-2022 14:40:49 BatFish

Oudgediende



WMRindex: 7.210

OTindex: 21.461

Sympathiek van die club. Triest dat het nodig is.

18-09-2022 15:34:07 allone

Oudgediende



WMRindex: 47.531

OTindex: 82.720

Goed nieuws

