Amerikaanse tiener moet 150.000 dollar betalen na doden van verkrachter, oud-leraar schiet te hulp

De Amerikaanse tiener Pieper Lewis (17) is dinsdag veroordeeld voor doodslag van haar verkrachter Zachary Brook (37) en het toebrengen van opzettelijk letsel.

Naast de opgelegde straf, moet ze de familie van de verkrachter een schadevergoeding van 150.000 euro betalen.



Het is nu ruim twee jaar geleden dat Lewis de 37-jarige Brook dertig keer stak. De 15-jarige liep weg van een gewelddadige thuissituatie en werd opgevangen door een man (28 ), die haar vervolgens verhandelde aan andere mannen voor seks. Volgens Lewis was Brook een van de mannen aan wie ze aan verhandeld werd.



In de rechtszaal vertelt Lewis dat Brook haar onder bedreiging van een mes heeft gedwongen mee te gaan naar zijn huis. Lewis is vervolgens meerdere keren verkracht door de 28-jarige man. Toen Brooks haar opnieuw probeerde te verkrachten, heeft ze hem meerdere keren gestoken.



Normaal wordt een misdrijf als dit met maximaal tien jaar gevangenisstraf bestraft. Maar de rechter heeft dit omgezet naar twintig jaar voorwaardelijk, waarbij een proeftijd van vijf jaar geldt. Dit betekent dat Lewis alsnog een gevangenisstraf kan krijgen als ze in haar proeftijd een misdaad begaat.



Daarnaast moet Lewis een schadevergoeding van 150.000 euro aan de familie van de verkrachter betalen.



Een van Lewis’ voormalige leraren, Leland Schipper, organiseerde een inzamelingsactie op GoFundMe. Inmiddels is het dubbele van het bedrag van de schadevergoeding ingezameld. “Ik ben dolblij om deze last van Pieper weg te nemen”, schreef Schipper. “Een kind dat verkracht is, mag in geen enkel geval geld verschuldigd zijn aan de familie van de verkrachter.”



Volgens de leraar zal het extra ingezamelde geld Lewis de mogelijkheid geven om haar studies te betalen en jonge slachtoffers van zedenmisdrijven te helpen.



De rechter die heeft geoordeeld in de rechtszaak benadrukt dat Lewis nu een kans krijgt op een nieuwe toekomst. “De komende vijf jaar van je leven worden vervuld met regels waar je het niet mee eens bent, daar ben ik zeker van”, zei hij over de vijf jaar proeftijd. “Dit is de tweede kans waar je om hebt gevraagd. Je krijgt geen derde.”

Reacties

Geen beroep op zelfverdediging? Vreemd.

Dus zij wordt verkracht en verhandeld!

Moet als tiener dingen met volwassen kerels doen en als zij zich gaat verdedigen na een poosje is zij de dader en moet die familie schadeloos stellen!



Is er, behalve die leraar, niemand die haar in bescherming neemt en in beroep gaat tegen dit oneerlijke gebeuren. Zij mag dan nu zoveel geld hebben om geen schulden te hebben en die familie van die schoft te betalen, maar zij zal geen geluk kennen als zij niet van haar emotionele schuld wordt afgeholpen.

