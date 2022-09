Spinnenkenner vindt angst voor valse wolfspin onterecht: Een beet komt niet eens door huid heen

LEIDEN - Hij komt steeds vaker voor in Nederland: de valse wolfspin. Dat bleek afgelopen weekend bij de laatste landelijke spinnentelling. Doordat het hier steeds warmer wordt zien we 'm meer hier. Via sociale media worden filmpjes van de spinnen gedeeld, waardoor mensen bang zijn geworden voor de valse wolfspin. Dat is jammer, vindt Peter van Helsdingen van Naturalis.'Ik ben niet zo blij met alle negatieve aandacht die de valse wolfspin nu krijgt', zegt Van Helsdingen. 'Ik vind het leuk als spinnen aandacht krijgen, maar deze aandacht was erg misleidend. De spin lijkt op een wolfspin, maar is het niet. Dat 'vals' betekent dus 'niet echt' en niet gemeen zoals veel mensen nu denken.' De spin lijkt dus op de wolfspin, maar is het niet.Volgens de expert van Naturalis bijten alle spinnen als ze zich moeten verdedigen. 'Maar bij mensen komt dat meestal niet eens door de huid heen. En als dat wel gebeurt, dan voelt het als een wespensteek.' Er is volgens Van Helsdingen dan ook geen enkele aanleiding om bang te zijn voor spinnen. Sterker nog: ze zijn nuttig en vaak ook leuk om naar te kijken.Neem bijvoorbeeld de springspin. 'Die heeft van die koplampogen waarmee ze rondkijken. Als ze een prooi zien, bespringen ze die. En als je met je vinger of een potlood op en neer gaat dan volgen ze je ook echt', weet Van Helsdingen. 'Het is een klein spinnetje dat er ook nog leuk uitziet.'Volgens de spinnenkenner helpt het als mensen met angst voor spinnen dit soort positieve verhalen over spinnen horen. Hij hoopt dan ook dat mensen voorzichter met de spinnen omgaan. 'Maar pak ze niet beet en zet ze buiten met behulp van een papiertje en een glas. Niet doodmaken, want ze zijn nuttig in huis omdat ze bijvoorbeeld muggen vangen.'Uit de spinnentelling bleek verder dat de kruisspin in Nederland het meest gezien wordt. 'Die kan je ook nauwelijks missen, want iedereen is weleens met z’n hoofd in zo’n web gelopen. En als je pech hebt met een spin op je neus.'Verder wordt de trilspin, ook bekend als de hooiwagen, heel vaak gezien. Die kent iedereen omdat die vaak in een warrig web aan je plafond hangt. 'Vroeger was die veel zeldzamer omdat die de winter vaak niet overleefde in huis. Nu iedereen centrale verwarming heeft is dat anders.'