Gouverneur Florida stuurt illegale immigranten per vliegtuig door naar Massachusetts

En weer besluit een Republikeinse gouverneur om de illegale migranten die in zijn staat arriveren door te sturen naar het noorden, dat bericht Fox News. De gouverneur van Florida, Ron DeSantis, heeft woensdag twee vliegtuigen met naar eigen zeggen illegale migranten richting de staat Massachusetts gestuurd. Ze kwamen aan op een eiland genaamd Martha’s Vineyard, een populaire vakantiebestemming voor de kust van Cape Cod. Het eiland zelf heeft ongeveer 17.000 permanente bewoners.



DeSantis volgt hiermee het voorbeeld van de Texaanse gouverneur Greg Abbott, ook een Republikein. Texas heeft nu het beleid om ongewenste migranten door te sturen naar zogenaamde ”sanctuary cities”, Democratische steden die maar in beperkte mate meewerken aan het deporteren van mensen die clandestien in het land verblijven. Republikeinse politici stellen al langer dat de Democratische steden en staten verantwoordelijk zijn voor het faciliteren van meer illegale migratie. De migranten komen echter in de eerste plaats aan in het zuiden van het land, waar de meeste staten door Republikeinen worden bestuurd.



Texas heeft volgens eigen cijfers sinds april dit jaar 7.900 migranten naar Washington D.C. vervoerd. 2.200 migranten zijn naar New York City gebracht, en 300 naar Chicago. De migranten zijn per bus naar hun bestemming gebracht.



Hoeveel migranten Florida nu per vliegtuig gestuurd heeft, is niet precies duidelijk. Het zou om een man of 50 gaan. In ieder geval een deel van de migranten zou uit Venezuela en Colombia komen. Volgens Reuters waren ze niet ingelicht dat de bestemming van het vliegtuig Martha’s Vineyard was. De gouverneur van Massachusetts, die overigens zelf een Republikein is, heeft laten weten dat de staat niet is ingelicht over de komst van de mensen. Dit is een klacht die Democratische leiders ook al hadden richting Texas. Massachusetts heeft inmiddels noodopvang geregeld.



Hoewel Massachusetts nu een Republikeinse gouverneur heeft, Charlie Baker genaamd, bestaat de gehele delegatie in het Congres uit Democraten. Beide senatoren zijn Democratisch. Een hiervan is Elizabeth Warren, die zich bij de vorige presidentiële voorverkiezing kandidaat stelde. Alle 9 leden van het Huis van Afgevaardigden voor de staat zijn Democratisch. Dit kan mogelijk meegespeeld hebben bij de keuze van DeSantis om zijn partijgenoot en medegouverneur op te zadelen met de vluchtelingen.



Florida heeft volgens Fox News 12 miljoen dollar in de begroting gereserveerd voor het verwijderen en hervestiging van illegale migranten. hoeveel deze actie gekost heeft is niet bekend.

