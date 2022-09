Wetenschappers bevestigen effectieve methode om huilende baby’s in slaap te krijgen

Wat veel ouders al wisten, wordt door nieuw onderzoek bevestigd: het is beter om eerst even rond te lopen met een baby, voordat het kindje in bed gelegd wordt. Door de beweging komen ze tot rust. Bij huilende baby's is deze methode het effectiefst.



Ongeveer 20 tot 30 procent van de baby's huilt overmatig en heeft slaapproblemen zonder duidelijke reden. Dat veroorzaakt stress bij ouders. Om een baby in slaap te krijgen, komen Japanse en Italiaanse onderzoekers nu met een schema: "Vijf minuten dragen en vervolgens vijf tot acht minuten zitten met de baby in de armen", staat in een nieuwe studie die in Current Biology verscheen. Daarna valt 80 procent van de kinderen in slaap.



In de nieuwe studie filmden de onderzoekers 21 zuigelingen van twee weken tot zeven maand oud. Dat gebeurde in het lab of bij de ouders thuis. De kinderen werden zichtbaar rustiger als hun moeder vijf minuten met hen rondliep. Bovendien ging hun hartslag naar beneden. Bij vaders zijn de effecten vergelijkbaar.



Het effect was het grootst bij huilende baby's, meldt een van de onderzoekers aan de Volkskrant. Uit eerder onderzoek blijkt dat een bewegend wiegje ook een kalmerend effect heeft, als de eerste methode niet werkt.



De studie is van belang, zegt orthopedagoge Eline Möller, senior onderzoeker bij het AmsterdamUMC in het NOS Radio 1 Journaal. "Ik denk dat de meeste ouders die een baby'tje hebben vaak genoeg rondwandelen door de kamer, of buiten met de wandelwagen om hun kindje stil te krijgen. In die zin is het geen baanbrekend onderzoek, maar wel ondersteuning voor wat mensen van nature zelf al doen."



Möller zegt dat ouders soms nog steeds het advies krijgen om hun huilende baby vooral in bed te leggen, omdat het kindje zelf moet leren in slaap te vallen. "Dat is wel zo, maar dat is omdat hij uitgeput is. Dat helpt niet. Het levert heel veel stress op voor de baby en voor de ouders. Het is juist heel belangrijk dat ouders letten op de signalen die hun baby geeft", zegt de orthopedagoge.



Volgens Möller is het logisch dat baby's niet vanzelf rustig worden. "Tijdens de zwangerschap zijn zuigelingen gewend dat ze heen en weer wiegen. Ze horen en voelen hun moeder ook. Dan is het onwennig als je plots in een stil bedje ligt. Je kunt baby's niet verwennen, zeker niet in het eerste halfjaar."

